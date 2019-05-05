«Богдан» показал готовый электрогрузовик с запасом хода 220 км

Украинская корпорация «Богдан» представила первый экземпляр электрического тягача Богдан ERCV27, изготовленного в Луцке для датской компании Banke Electromotive.

Согласно спецификациям, электрогрузовик оснащен литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью 220 кВт, и. по словам производителей, он сможет проехать примерно 220 км с полной допустимой нагрузкой. Максимальная скорость составляет 80 км/ч, а заявленный срок эксплуатации – 12 лет.

В кабине есть комбинированная вентиляция, система видеонаблюдения и кондиционер.

“Электрогрузовик Богдан ERCV27 предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов в городах Европейского Союза”, – отметили представители корпорации.

Первый экземпляр теперь должен пройти сертификацию в Дании. Если все будет успешно, то на луцком «автосборочном заводе №1» начнется серийное производство.

Первый заказ от Banke Electromotive – на 15 грузовиков, но в перспективе «Богдан» может частично или полностью покрывать потребности датской компании, составляющие 200 единиц в год. В перспективе «Богдан» готов производить экологические спецмашины для вывоза отходов и для украинских городов.