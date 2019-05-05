0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 116 0

«Богдан» показал готовый электрогрузовик с запасом хода 220 км

«Богдан» показал готовый электрогрузовик с запасом хода 220 км

Украинская корпорация «Богдан» представила первый экземпляр электрического тягача Богдан ERCV27, изготовленного в Луцке для датской компании Banke Electromotive.

Согласно спецификациям, электрогрузовик оснащен литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью 220 кВт, и. по словам производителей, он сможет проехать примерно 220 км с полной допустимой нагрузкой. Максимальная скорость составляет 80 км/ч, а заявленный срок эксплуатации – 12 лет.

В кабине есть комбинированная вентиляция, система видеонаблюдения и кондиционер.

“Электрогрузовик Богдан ERCV27 предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов в городах Европейского Союза”, – отметили представители корпорации.

Первый экземпляр теперь должен пройти сертификацию в Дании. Если все будет успешно, то на луцком «автосборочном заводе №1» начнется серийное производство.

Первый заказ от Banke Electromotive – на 15 грузовиков, но в перспективе «Богдан» может частично или полностью покрывать потребности датской компании, составляющие 200 единиц в год. В перспективе «Богдан» готов производить экологические спецмашины для вывоза отходов и для украинских городов.

По материалам Технот
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.