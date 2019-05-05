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Химики создали новый вид пластика

Химики создали новый вид пластика

Химики из университета Беркли создали новый тип пластика, который, по их словам, можно перерабатывать почти бесконечное количество раз. Материал можно разложить на молекулярном уровне и создать новые изделия без какой-либо потери качества.

Об этом пишет Gizmodo.

Все виды пластика состоят из полимеров, больших молекул, которые, в свою очередь, сформированы из более мелких мономеров. Традиционный метод переработки таких материалов предполагает использование химикатов, которые прилипают к мономерам и их нельзя удалить после завершения переработки.

Это приводит к ухудшению качества вторичного пластика — изделия из него менее прочные, а их срок службы короче.

Новый материал, созданный исследователями, получил название полидикетоамин (PDK). Его переработка почти не отличается от традиционных методов, за одним исключением — чтобы избавить его химикатов, прилипших к мономерам, нужно лишь небольшое количество кислоты.

«Большинство видов пластмасс не были созданы для того, чтобы в будущем быть переработанными. Но мы создали новый способ производства материала, который учитывает переработку с молекулярной точки зрения — и позволяет использовать его почти бесконечно», – прокомментировал Питер Кристенсен, ведущий автор исследования.

По материалам hightech.fm
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