Химики создали новый вид пластика

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Химики из университета Беркли создали новый тип пластика, который, по их словам, можно перерабатывать почти бесконечное количество раз. Материал можно разложить на молекулярном уровне и создать новые изделия без какой-либо потери качества.
Об этом пишет Gizmodo.
Все виды пластика состоят из полимеров, больших молекул, которые, в свою очередь, сформированы из более мелких мономеров. Традиционный метод переработки таких материалов предполагает использование химикатов, которые прилипают к мономерам и их нельзя удалить после завершения переработки.
Это приводит к ухудшению качества вторичного пластика — изделия из него менее прочные, а их срок службы короче.
Новый материал, созданный исследователями, получил название полидикетоамин (PDK). Его переработка почти не отличается от традиционных методов, за одним исключением — чтобы избавить его химикатов, прилипших к мономерам, нужно лишь небольшое количество кислоты.
«Большинство видов пластмасс не были созданы для того, чтобы в будущем быть переработанными. Но мы создали новый способ производства материала, который учитывает переработку с молекулярной точки зрения — и позволяет использовать его почти бесконечно», – прокомментировал Питер Кристенсен, ведущий автор исследования.
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