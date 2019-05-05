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Межбанк: что сегодня сработает в пользу нацвалюты

Межбанк: что сегодня сработает в пользу нацвалюты

Эта среда на валютном рынке пройдет очень динамично в первой половине дня и достаточно вяло – во второй.

Мы ожидаем очень большую активность клиентов до обеда за счет двух накладывающихся факторов:

1) Инвесторам (как местным, так и нерезидентам) надо рассчитаться за купленные вчера на аукционе Минфина Украины облигации. Минфин продал их на 10,9 млрд гривен (по курсу НБУ), в том числе почти на 166 млн долларов бумаг, номинированных сразу в валюте. Таким образом “чистыми” в гривне необходимо около 6,5 млрд. Основные объемы продаж валюты под эти покупки ОВГЗ иностранцы уже сделали вчера. Но тем не менее, многие сегодня будут оперативно допродавать валюту до обеда,чтобы окончательно покрыть потребность в гривне для расчетов. Это сработает в пользу нацвалюты и оживит рынок до 11-12 часов;

2) Завершение хозяйственных операций у большинства клиентов перед Днем Победы. Как покупатели, так и продавцы будут спешить закрыть все свои внешнеэкономические операции в первой половине дня, чтобы потом «не зависнуть» со своими сделками и поставками товаров и продукции до пятницы. Это также повысит активность клиентов до обеда.

Рынок останется очень зависимым от сегодняшних ситуативных курсовых интересов и действий крупнейших игроков межбанка. Объемы операций составят до 420 млн долларов при заключении до 480 сделок.

Решение НБУ об увеличении с сегодняшнего дня ежемесячной суммы разрешенных к репатриации дивидендов для “дочек” иностранных компаний с 7 до 12 млн евро – пока не повлияет на поведение межбанка. Этим клиентам еще нужно перестроиться под новые возможности и накопить под это гривну. Так что реально это послабление сработает уже в следующий период репатриации дивидендов (т.е. в следующем месяце).

При наличии излишка предложения валюты – мы опять увидим на рынке Нацбанк с выкупом доллара в «анонимном» формате через Matching.

Спекулянты продолжат сегодня работать в формате «в две стороны», но периодически будут стараться раскачать рынок при любой возможности.

Мы прогнозируем на среду коридор по доллару в пределах 26,20-26,35 гривен с активизацией работы всех участников торгов в первой половине дня и почти полным затишьем – во второй.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,28 / 26,32
евро – 29,39 / 29,43
российский рубль – 0,4032 / 0,4039

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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