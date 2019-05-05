Google представила новый Android (фото, видео)

Google выпустила третью бета-версию Android Q, которая теперь доступна для большего количества устройств.

Текущая версия операционной системы практически не содержит каких-либо существенных нововведений, хотя несколько новых функций всё же имеется. Основной акцент сделан на улучшении безопасности и конфиденциальности, поддержке складных смартфонов, контроле времени пользования мобильным устройством и жестовом управлении.

Вероятно, самой ожидаемой функцией стала тёмная тема оформления, которую теперь можно активировать прямо из «шторки». Теоретически это должно помочь продлить срок службы батареи, особенно на смартфонах с AMOLED-дисплеями.



Фото: ITC

Тёмное оформление в Android Q автоматически включается и при переключении в режим энергосбережения. Google также обязуется добавить тёмную тему во все свои приложения. Что касается сторонних приложений, то на данном этапе компания планирует сделать доступным соответствующий API. В таком случае приложения смогут автоматически конвертировать цвета, если определят, что на устройстве включена тёмная тема.

Live Caption – новая функция, использующая машинное обучение, которая позволяет в реальном времени транслировать с помощью текста всё, что воспроизводит звук на смартфоне. Live Caption работает с видео, подкастами и аудиосообщениями в любом приложении. Функция не требует подключения к интернету, поэтому никакие данные на сервер не отправляются.

Функция Smart Reply также получила поддержку машинного обучения и теперь работает со всеми приложениями для обмена сообщениями в Android Q. Помимо быстрых ответов, она будет предлагать и действия.

Google продолжает развивать «Цифровое благополучие» и добавляет новую функцию мониторинга использования приложений – Focus Mode. Она позволит активировать на смартфоне особый режим, в котором пользователь сможет сосредоточиться на выполнении каких-либо задач и не отвлекаться на выбранные приложения.

Android Q включает в себя почти 50 новых функций, ориентированных на безопасность и конфиденциальность. Там же можно найти опции, касающиеся местоположения.

Наконец, Google обещает более быстрый способ получения последних обновлений безопасности в Android Q. Важные компоненты системы будут обновляться в фоновом режиме, подобно тому, как происходит процесс обновления приложений. Это означает, что владельцы Android-устройств смогут получать последние исправления безопасности, как только они станут доступны, без необходимости перезагружать аппарат.

Android Q Beta 3 уже доступна для установки на 21 устройство от 13 производителей, включая все поколения смартфонов Pixel.

Список смартфонов сторонних производителей, для которых доступна ОС: