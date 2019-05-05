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Чего ждать от курса доллара в мае

Чего ждать от курса доллара в мае

Несмотря на то, что доллар США удерживает сильные позиции на мировом рынке после решения ФРС сохранить учетную ставку на уровне 2,25-2,5%, в Украине за апрель его курс в “безнале” снизился на 3,5%, до 26,42 грн, а наличный доллар подешевел на 2,3%, до 26,73 грн.

Такие данные предоставили аналитики Forex Club.

А евро на мировых рынках в апреле оставался под давлением неопределенности по Brexit. Накануне, 7 мая на курс евровалюты надавила и слабая макроэкономическая статистики еврозоны. За апрель курс продажи безналичного евро в Украине снизился на 4,1% до 29,48 грн, наличного – на 3,1% до 29,89 грн.

По прогнозам аналитиков, курс гривны к доллару в мае может колебаться в диапазоне 25,9–26,75 грн.

“Вместе с тем, предложение иностранной валюты на рынке снизится, так как иностранные инвесторы, которые ранее приобретали гривневые ОВГЗ, займут выжидательную позицию до вступления в должность нового президента Украины. Сдерживать укрепление гривны также будет понижение учетной ставки НБУ до 17,5%”, – отмечают аналитики.

При этом давление на курс гривны, как поясняют эксперты, оказывают выплаты по внешнему долгу Украины в начале мая, а также спекуляции относительно новых траншей финансовой помощи от МВФ. Кроме того, пессимистичные настроения участников рынка по поводу возможной девальвации гривни вызывает дефицит торгового баланса, который по итогам 1 квартала 2019 года увеличился до 2 млрд долларов.

“Гривна остается под влиянием торгового конфликта между США и Китаем, а также цен на сырье. Сокращение глобальной торговли затронет производственную активность крупнейших экономик мира, в первую очередь Китая и Европы, которые выступают для Украины важнейшими торговыми партнерами. В результате, могут не только упасть цены на ключевые сырьевые товары украинского экспорта, но и объемы экспорта, что значительно ограничит поступления валютной выручки в страну”, – отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

По материалам Сегодня
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