Microsoft «встроила» Internet Explorer в новый браузер Edge

Компания Microsoft в рамках Build 2019 представила новую версию браузера Edge, который теперь не только базируется на Chromium, но и предлагает встроенный Internet Explorer.

Режим IE Mode позволяет загружать старые ресурсы прямо в Edge, без необходимости переходить в устаревший браузер, отметило издание The Verge. Компания добавила полноценный движок «старичка», что оценят бизнес-пользователи в первую очередь. Не лишним режим будет и для отдельного банковского ПО.

Единый интерфейс не только упростит взаимодействие, но и укроет от глаз старый интерфейс. Единственная разница для пользователя – индикатор в углу вкладки с иконкой того же браузера.

Edge отличился и новыми «Коллекциями» – дополнительной панелью, куда предполагается собирать различные куски информации из интернета. Формально это заметка с текстом, картинками и ссылками.

Инструмент потенциально будет полезен не только при сборе информации по работе или учебе. Так можно удобно формировать варианты выбора перед покупкой. Например, выделить ключевые модели телевизоров, а затем поделиться ссылкой на документ с семьей.

На волне популярности защиты персональных данных, в Edge внедрили единую страницу со всеми настройками приватности. Будут доступны как детальные параметры с исключениями, так и обобщенные три режима от жестких ограничений до умеренной защиты.

Производитель не уточнил, когда именно все эти возможности появятся в финальной версии браузера. Для пользователей тестового Edge Canary фишки станут доступны в первую очередь, пусть и в тестовом режиме.