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Венгерский OTP Bank договорился о покупке словенского SKB Banka – говорится в сообщении банка.
OTP Bank Plc. подписал соглашение о приобретении 99,73% акций SKB Banka, словенской дочерней компании Societe Generale Group и других локальных дочерних компаний, принадлежащих SKB Banka.
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На украинском рынке ОТП Банк представлен с 1998 года, его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc. ОТП Банк входит в банковскую группу ОТП совместно с КУА “ОТП Капитал” и “ОТП Лизинг”.
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