«АвтоКрАЗ» представил новую спецмашину

«АвтоКрАЗ» совместно с кременчугским предприятием — ПО «Авто-Холдинг», в тесном партнерстве создали новый мусоровоз с боковой загрузкой КрАЗ-5401. Спецмашина предназначена для сбора твердых бытовых отходов в кузов мусоровоза, их уплотнения, транспортирования и механизированной разгрузки в местах утилизации.

Мусоровозное оборудование, изготовленное «Авто-Холдингом», установлено на среднетоннажное шасси КрАЗ-5401Н2 грузоподъемностью 7 т. Шасси хорошо подходит для монтажа надстроек промышленного назначения и технологического оборудования и может быть выполнено как с короткой, так и удлиненной базой, в зависимости от габарита спецоборудования.

На этом шасси установлен 170-сильный четырехцилиндровый рядный двигатель экологического класса Евро-5, который имеет улучшенные технико-экономические показатели по расходу горючего. Двигатель агрегатирован с шестиступенчатой механической коробкой передач.