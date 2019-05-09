Назвали масштабы трудовой миграции украинцев

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С конца марта 2018 из Украины выехали 1175823 гражданина. Ежеминутно страну покидают 2 человека.
Статистика получена от министра иностранных дел Украины Павла Климкина, сообщает Ukrainianpeopleleaks.
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Согласно данным ООН, к 2050-му население Украины может сократиться на 18% – до 36 млн человек. В таком случае страна рискует окончательно превратиться в государство стариков и детей.
Один из основных факторов выезда – трудовая миграция.
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