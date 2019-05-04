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Ощадбанк в I квартале получил 70 млн грн прибыли

Ощадбанк в I квартале получил 70 млн грн прибыли

Ощадбанк в первом квартале получил прибыль в сумме 70,3 млн грн, что на 28,7 млн грн или на 69% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Чистый комиссионный доход банка за этот период составляет 922,2 млн грн, что на 210,1 млн грн (почти на 30%) больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В марте Ощадбанк выполнил свои внешние обязательства на сумму $477 млн.

По материалам НВ
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