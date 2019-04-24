Судебные баталии вокруг Приватбанка угрожают финансовой стабильности - НБУ

Комитет по монетарной политике Нацбанка Украины заявил о появлении новых существенных рисков – судебных решений о неправомерности национализации ПриватБанка и новых исков его экс-владельцев, которые создают угрозы финансовой стабильности, в частности могут дискредитировать меры по обеспечению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы.

Об этом говорится в итогах дискуссии членов КМП по уровню учетной ставки от 24 апреля, опубликованных на сайте НБУ.

“Кроме того, в условиях политической неопределенности актуальным остается также риск для сохранения независимости Национального банка, которая является фундаментом для усиления доверия бизнеса и населения к решениям по монетарной политике и банковскому надзору”, – считают в комитете.

По мнению членов КМП, указанные риски в случае их реализации могут иметь масштабные последствия, поскольку угрожают прекращением поддержки со стороны международных партнеров и усложнением доступа к финансовым ресурсам на фоне пиковых выплат по государственному долгу.

В то же время большинство членов КМП (8 из 9 человек) отметили, что реализация таких рисков является форс-мажором и не входит в базовый макроэкономический сценарий, предусматривающий постепенное смягчение монетарной политики.

“Вместе с тем из-за увеличения вероятности их реализации Национальный банк должен будет соответственно реагировать, в частности монетарными инструментами”, – говорится в сообщении.