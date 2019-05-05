Чего ждать от бензина в мае - прогноз экспертов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Прогнозируя ситуацию на автозаправках в мае, эксперты напоминают, что на цену бензина влияют три фактора: стоимость нефтепродуктов на границе, курс валют и ситуация на рынке.
“Курс гривны пока стабилен, и по этой причине цены точно расти не будут. Крупные сети, если не будет негативных трендов, поднимать цены не будут, а остальные небольшие заправки будут подтягиваться до их уровня”, — отмечает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.
При этом вчера на Мозырском заводе уже возобновили переработку нефти и в течение недели обещали поставки возобновить. Дальнейшего подорожания на этой почве, по мнению экспертов, не будет.
Аналитик Дмитрий Хорошун также прогнозирует: если давление США на ОПЕК будет успешным, то нефть в мае подешевеет до 70 долларов: “По моим оценкам, при такой цене и курсе гривны 26,5 грн/дол. бензин А-95 должен стоить 28,5 грн/л. На 1,5 грн может подешеветь и дизтопливо”.
Однако эксперт предупреждает, что в мае рынки все еще будут в подвешенном состоянии — с 1 июня вступают в силу российские ограничения на поставку нефтепродуктов в Украину.
“Если РФ явно не даст понять в мае, что объемы с 1 июня не сократятся, то очень возможен “перебор”: импортеры и внутренняя розница будут заранее готовиться к замещению и российских объемов, повысив цены еще на 1 грн за литр”, — резюмирует Дмитрий Хорошун.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость жизни в Украине и за рубежом12 ч. назад - 3750 7
Построили первый электрический автобанВчера, 19:40 - 1207 5
От 160 долларов: дебют новых телевизоров Xiaomi14 ч. назад - 3330 3
Украина вводит безвиз с еще одной странойВчера, 13:00 - 2322 1
Украинские авиакомпании увеличили возраст своего флота в 2019 годуВчера, 19:00 - 383 1
НБУ увеличил план по выкупу валюты10 ч. назад - 4755
Стоимость жизни в Украине и за рубежом12 ч. назад - 3750 7
От 160 долларов: дебют новых телевизоров Xiaomi14 ч. назад - 3330 3
На украинских дорогах появятся новые датчики контроля8 ч. назад - 2512
«Богдан» показал готовый электрогрузовик с запасом хода 220 кмВчера, 22:00 - 1486
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде10 ч. назад - 480
Google представила новый Android (фото, видео)Вчера, 12:10 - 704
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)Позавчера, 12:10 - 916 2
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 262
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10 - 782 1