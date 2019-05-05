Чего ждать от бензина в мае - прогноз экспертов

Прогнозируя ситуацию на автозаправках в мае, эксперты напоминают, что на цену бензина влияют три фактора: стоимость нефтепродуктов на границе, курс валют и ситуация на рынке.

“Курс гривны пока стабилен, и по этой причине цены точно расти не будут. Крупные сети, если не будет негативных трендов, поднимать цены не будут, а остальные небольшие заправки будут подтягиваться до их уровня”, — отмечает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

При этом вчера на Мозырском заводе уже возобновили переработку нефти и в течение недели обещали поставки возобновить. Дальнейшего подорожания на этой почве, по мнению экспертов, не будет.

Аналитик Дмитрий Хорошун также прогнозирует: если давление США на ОПЕК будет успешным, то нефть в мае подешевеет до 70 долларов: “По моим оценкам, при такой цене и курсе гривны 26,5 грн/дол. бензин А-95 должен стоить 28,5 грн/л. На 1,5 грн может подешеветь и дизтопливо”.

Однако эксперт предупреждает, что в мае рынки все еще будут в подвешенном состоянии — с 1 июня вступают в силу российские ограничения на поставку нефтепродуктов в Украину.

“Если РФ явно не даст понять в мае, что объемы с 1 июня не сократятся, то очень возможен “перебор”: импортеры и внутренняя розница будут заранее готовиться к замещению и российских объемов, повысив цены еще на 1 грн за литр”, — резюмирует Дмитрий Хорошун.