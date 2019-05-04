МВД составил список обязательных документов для путешествия за границу с ребенком

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Во время отпуска за границу с детьми родителям необходимо обеспечить наличие разрешительных документов на выезд детей за границу.
Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.
“Скоро начнется период отпусков у взрослых, а дети уйдут на каникулы. Поэтому учтите информацию о выезде детей за границу, чтобы не испортить свой отдых”, – говорится в сообщении.
Выезд из Украины детей в сопровождении лиц, уполномоченных обоими родителями, осуществляется по нотариально заверенному согласию обоих родителей с указанием государства следования и времени пребывания в этом государстве.
Что необходимо учитывать?
Выезд из Украины лиц, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей, осуществляется:
1) по нотариально заверенному согласию второго из родителей с указанием в нем государства следования и времени пребывания там, если второй из родителей отсутствует в пункте пропуска;
2) без нотариально заверенного согласия второго родителя:
3) без нотариально заверенного согласия второго родителя – в случае временного выезда из Украины на срок до месяца с предъявлением решения суда или органа опеки и попечительства или их копий, заверенных нотариально или органом, который их выдал, в котором определено (подтверждено) место жительства ребенка с одним из родителей, который имеет намерение выезда с ребенком или который уполномочил на это нотариально заверенным согласием других лиц;
4) без нотариально заверенного согласия второго родителя – в случае временного выезда из Украины на срок до месяца и более ребенка с инвалидностью, ребенка, имеющего заболевания, предусмотренные ч. 5 ст. 157 Семейного кодекса Украины, с предъявлением: справки о наличии задолженности по уплате алиментов более 3 месяцев; документа, выданного лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения, в порядке и по форме, установленным Минздравом (в случае, когда сумма задолженности по алиментам составляет более 3 месяцев, но не более 4 месяцев).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы круглый год будут платить абонплатуВчера, 08:00 - 15
ЗАЗ выставил на продажу свое имуществоВчера, 09:45 - 8
Какие мосты ремонтируют в Киеве и когда восстановят движениеВчера, 21:30 - 3
Иностранцы с начала года инвестировали в Украину почти $1 миллиардВчера, 14:45 - 3
TruCAM: патрульные составили более 100 тысяч протоколов за превышение скоростиВчера, 11:00 - 3
Разработана 3D-печать металламиПозавчера, 10:10
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5