МВД составил список обязательных документов для путешествия за границу с ребенком

Во время отпуска за границу с детьми родителям необходимо обеспечить наличие разрешительных документов на выезд детей за границу.

Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

“Скоро начнется период отпусков у взрослых, а дети уйдут на каникулы. Поэтому учтите информацию о выезде детей за границу, чтобы не испортить свой отдых”, – говорится в сообщении.

Выезд из Украины детей в сопровождении лиц, уполномоченных обоими родителями, осуществляется по нотариально заверенному согласию обоих родителей с указанием государства следования и времени пребывания в этом государстве.

Что необходимо учитывать?

Несовершеннолетние украинцы могут выехать из Украины при наличии заграничного, дипломатического, служебного паспорта, проездного документа ребенка, или если они вписаны в загранпаспорт одного из родителей и в его сопровождении.

Выезд из Украины лиц, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей, осуществляется:

1) по нотариально заверенному согласию второго из родителей с указанием в нем государства следования и времени пребывания там, если второй из родителей отсутствует в пункте пропуска;

2) без нотариально заверенного согласия второго родителя:

если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка, и который (которая) отсутствует в пункте пропуска;

если в загранпаспорте ребенка или проездном документе ребенка есть запись о выбытии на постоянное место жительства за пределы Украины или отметка о взятии на постоянный консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за границей;

в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий: свидетельства о смерти второго из родителей; решения суда о лишении родительских прав второго из родителей; решения суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим; решения суда о признании второго из родителей недееспособным; решения суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины ребенку без согласия и сопровождения второго из родителей; справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка за границу в сопровождении матери-одиночки); свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, которое не содержит сведений об отце ребенка, легализованного или засвидетельствованного апостилем, а также без какого-либо дополнительного заверения в случаях, предусмотренных международным договором Украины; справки о наличии задолженности по уплате алиментов больше 4-х месяцев

3) без нотариально заверенного согласия второго родителя – в случае временного выезда из Украины на срок до месяца с предъявлением решения суда или органа опеки и попечительства или их копий, заверенных нотариально или органом, который их выдал, в котором определено (подтверждено) место жительства ребенка с одним из родителей, который имеет намерение выезда с ребенком или который уполномочил на это нотариально заверенным согласием других лиц;

4) без нотариально заверенного согласия второго родителя – в случае временного выезда из Украины на срок до месяца и более ребенка с инвалидностью, ребенка, имеющего заболевания, предусмотренные ч. 5 ст. 157 Семейного кодекса Украины, с предъявлением: справки о наличии задолженности по уплате алиментов более 3 месяцев; документа, выданного лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения, в порядке и по форме, установленным Минздравом (в случае, когда сумма задолженности по алиментам составляет более 3 месяцев, но не более 4 месяцев).