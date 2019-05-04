0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 1 0

Audi выпустит авто на водороде

Audi выпустит авто на водороде

Компания Audi будет развивать сегмент водородных автомобилей. Марка станет драйвером этого сегмента в Volkswagen AG.

Об этом пишет AutoCar со ссылкой на главу Audi Брэма Шота.

Презентация первого концепта на водороде уже запланирована на текущий 2019 год. В перспективе серийные автомобили планируют сдавать в лизинг.

Такое внимание в концерне Volkswagen к водородной технологии связано с ростом дефицита элементов для создания аккумуляторов для электрокаров. Кроме того, отсутствие собственного производства батарей делает концерн сильно зависимым от азиатских компаний.

Водородная технология предлагает ряд преимуществ, особенно для грузовиков и автобусов, которые будут ездить на большие дистанции. В частности, дозаправка выполняется быстрее, чем зарядка. Поэтому водородная технология может получить новый импульс в будущем.

Вместе с тем Volkswagen планирует создать еще с несколькими компаниями завод по производству аккумуляторов и вообще инвестировать в развитие сферы электрокаров. То есть замысел создать водородную линейку машин Audi – скорее запасной план, чем идея полностью отказаться от батарейных авто в рамках бренда.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.