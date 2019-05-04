Audi выпустит авто на водороде

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Компания Audi будет развивать сегмент водородных автомобилей. Марка станет драйвером этого сегмента в Volkswagen AG.
Об этом пишет AutoCar со ссылкой на главу Audi Брэма Шота.
Презентация первого концепта на водороде уже запланирована на текущий 2019 год. В перспективе серийные автомобили планируют сдавать в лизинг.
Такое внимание в концерне Volkswagen к водородной технологии связано с ростом дефицита элементов для создания аккумуляторов для электрокаров. Кроме того, отсутствие собственного производства батарей делает концерн сильно зависимым от азиатских компаний.
Водородная технология предлагает ряд преимуществ, особенно для грузовиков и автобусов, которые будут ездить на большие дистанции. В частности, дозаправка выполняется быстрее, чем зарядка. Поэтому водородная технология может получить новый импульс в будущем.
Вместе с тем Volkswagen планирует создать еще с несколькими компаниями завод по производству аккумуляторов и вообще инвестировать в развитие сферы электрокаров. То есть замысел создать водородную линейку машин Audi – скорее запасной план, чем идея полностью отказаться от батарейных авто в рамках бренда.
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