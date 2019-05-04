Apple прекратила выпуск устаревших iPhone

Компания Apple прекратила выпуск своих самых дешевых моделей iPhone, которые признала устаревшими. Речь идет о моделях iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus.

Об этом пишет MyDriver.

Читайте также: Дизайн iPhone XI Max показали на рендерах

Руководство компании посчитало, что эти смартфоны сильно устарели. Однако владельцам этих гаджетов пока отказывать в обслуживании не будут, учитывая, что комплектующие для них были изготовлены в достаточном количестве.

При этом эксперты отметили, что несмотря на устарелость iPhone 6, он продолжает пользоваться спросом. Прежде всего среди тех, кто хочет купить свой первый iPhone.