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Apple прекратила выпуск устаревших iPhone

Apple прекратила выпуск устаревших iPhone

Компания Apple прекратила выпуск своих самых дешевых моделей iPhone, которые признала устаревшими. Речь идет о моделях iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus.

Об этом пишет MyDriver.

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Руководство компании посчитало, что эти смартфоны сильно устарели. Однако владельцам этих гаджетов пока отказывать в обслуживании не будут, учитывая, что комплектующие для них были изготовлены в достаточном количестве.

При этом эксперты отметили, что несмотря на устарелость iPhone 6, он продолжает пользоваться спросом. Прежде всего среди тех, кто хочет купить свой первый iPhone.

По материалам Корреспондент.net
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