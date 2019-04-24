В аэропорт "Борисполь" будет курсировать сдвоенный экспресс

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Укрзализныця с 10 мая запустит на регулярной основе рейсы сдвоенного скоростного экспресса, курсирующего между Киевом и Международным аэропортом “Борисполь”.
Об этом сообщил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов на странице в Facebook.
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“Протестировали рейс сдвоенного Kyiv Boryspil Express – это более 200 мест в одну сторону. Сейчас пока в тестовом режиме, а с 10 мая – регулярные рейсы в пиковые часы”, – говорится в сообщении.
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