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В аэропорт "Борисполь" будет курсировать сдвоенный экспресс

В аэропорт "Борисполь" будет курсировать сдвоенный экспресс

Укрзализныця с 10 мая запустит на регулярной основе рейсы сдвоенного скоростного экспресса, курсирующего между Киевом и Международным аэропортом “Борисполь”.

Об этом сообщил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов на странице в Facebook.

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“Протестировали рейс сдвоенного Kyiv Boryspil Express – это более 200 мест в одну сторону. Сейчас пока в тестовом режиме, а с 10 мая – регулярные рейсы в пиковые часы”, – говорится в сообщении.

Когда будет происходить отправка:

  • Ст. Киев-Пассажирский – 17:00,
  • Из аэропорта “Борисполь” – 17:41.

Где купить билет

  • В четырех киосках самообслуживания,
  • в двух спецкасcах на вокзале,
  • непосредственно в поездах.

Стоимость проезда:

  • 80 гривен.
По материалам Finance.UA
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