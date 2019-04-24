Межбанк: на валютном рынке скучно не будет

В понедельник на валютном рынке скучно не будет. В четверг – выходной (День Победы) и, учитывая специфику украинского межбанка, это фактически “разбивает” неделю на две части: активную первую половину (понедельник -среду) и весьма вялую вторую (пятница и рабочая суббота, в которую непосредственно торги не проводятся, но банки работают).

Добавят определенного драйва в первой половине недели еще две причины:

1) проведение во вторник очередного размещения Минфином Украины ОВГЗ (и в гривне, и в долларах);

2) завершение периода ежемесячного вывода дивидендов у “дочек” иностранных компаний.

Доходность гривневых ОВГЗ очень привлекательна для иностранцев и наши чиновники Минфина и НБУ очень рассчитывают на их интерес к этим бумагам. Это потенциально добавит предложения валюты на торгах, начиная с понедельника и по среду (день непосредственных расчетов за них после аукциона во вторник).

Не стоит также забывать и о том, что клиентам в своих производственных планах приходится учитывать выходной в середине недели (9 мая) и как экспортеры, так и импортеры будут спешить завершить свои сделки до среды, чтобы потом “не зависнуть” с расчетами и товарами в четверг.

Все эти достаточно разнонаправленные факторы будут часто и ситуативно менять пазл спроса и предложения на торгах в течении каждой сессии. В том числе и сегодня.

Торги пройдут под знаком активизации клиентов с периодической сменой тренда по курсу – в зависимости от действий и задач крупнейших местных игроков и нерезидентов-потенциальных покупателей ОВГЗ на завтрашнем аукционе.

“Дочки” иностранных компаний, покупающие валюту под репатриацию дивидендов – тоже внесут свою лепту в части разворотов котировок в течении дня. Но, учитывая их уже достаточно слабое влияние на рынок (при стабильном курсе они не так активно скупают валюту, оставляя гривну для работы в Украине) – они больше просто помогут спекулянтам в попытках ситуативно покачать курс во время торгов.

За счет роста активности клиентов мы прогнозируем на 6 мая объемы операций на межбанке в пределах 420-450 млн долларов при совершении до 480-570 сделок.

Спекулянты будут сегодня работать в формате «в две стороны», стараясь при этом раскачать курс в моменты выхода на рынок крупных игроков, а Нацбанк при ситуативном излишке предложения валюты — выйдет с ее скупкой в «анонимном» режиме через Matching.

Мы прогнозируем на сегодня коридор по доллару в пределах 26,45-26,60 гривен с активизацией работы всех участников торгов.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,48/ 26,51

евро – 29,56 / 29,59

российский рубль – 0,4062 / 0,4064

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