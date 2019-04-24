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Соотношение госдолга Украины к ВВП упало ниже 60%

Соотношение госдолга Украины к ВВП упало ниже 60%

За I квартал соотношение государственного долга Украины к ВВП сократилось до 59%.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка.

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Регулятор напомнил, что в начале года правительство активно привлекало долговые ресурсы.

“Во-первых, это связано с плотным графиком погашения долга, а во-вторых, с потребностью в финансировании дефицита, учитывая незначительные поступления от приватизации. Средства привлекались как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В частности, получены средства от доразмещения ОВГЗ и заем под гарантии Всемирного банка”, – говорится в документе.

Ключевым источником финансирования дефицита остались заимствования на внутреннем рынке – как в национальной, так и в иностранной валюте. Львиную их долю составляли краткосрочные бумаги. Хотя объемы погашения обязательств были значительными, привлечения существенно их превысили, добавили в Нацбанке.

В НБУ считают, что несмотря на такие привлечения, государственный и гарантированный государством долг в целом уменьшился на 1% с начала года – до 2,15 трлн грн по состоянию на конец марта 2019 года. Это обусловлено выплатами по гарантированному долгу, в частности перед МВФ. Дополнительным фактором было незначительное укрепление гривны.

По материалам Финансовый клуб
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