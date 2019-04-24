МВФ хочет "обложить" весь мир налогом на углекислый газ

Чтобы сократить к 2030 году выбросы в атмосферу двуокиси углерода на треть, Международный валютный фонд считает необходимым введение по всему миру налога на такие выбросы.

Об этом говорится в докладе МВФ, передает агентство AFP.

“Международный валютный фонд (МВФ) высказался за идею ввести налог на выбросы двуокиси углерода в воздух. Об этом говорится в докладе МВФ, обнародованном в пятницу, 3 мая. Чтобы воплотить в жизнь цели Парижского климатического соглашения, уровень выбросов в атмосферу двуокиси углерода к 2030 году необходимо сократить на одну треть, а также ввести сбор за тонну выброса углекислого газа на уровне 70 долларов США, объяснили глава МВФ Кристин Лагард и директор по фискальной политике организации Витор Гаспар”, – говорится в сообщении.

По словам Лагард и Гаспара, растет консенсус относительно того, что налогообложение является “наиболее эффективным инструментом” для ограничения использования ископаемых видов топлива и связанных с ним выбросов двуокиси углерода. Кроме того, налог может обеспечить накопление средств для перехода на возобновляемые источники энергии.

В то же время налогообложение в разных странах, по подсчетам МВФ, будет иметь разное влияние на уровень выбросов углекислого газа.

Так, в Китае, стране с наибольшими выбросами в мире, налог в размере 35 долларов может привести к сокращению выбросов CO2 на 30 процентов. То же самое касается Индии и Южной Африки, где энергия преимущественно производится из угля. В странах, использующих энергию из других источников, налог приведет к снижению вредных выбросов только на 10 процентов.