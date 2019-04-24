ПФУ начал финансирование пенсий и монетизированных субсидий (инфографика)

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Пенсионный фонд Украины 2 мая начал финансирование пенсий за май и жилищных субсидий за апрель.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
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По данным фонда, уже перечислены первые 1,5 млрд грн на пенсии и 122,2 млн грн на монетизированные субсидии.
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