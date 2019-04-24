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ПФУ начал финансирование пенсий и монетизированных субсидий (инфографика)

ПФУ начал финансирование пенсий и монетизированных субсидий (инфографика)

Пенсионный фонд Украины 2 мая начал финансирование пенсий за май и жилищных субсидий за апрель.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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По данным фонда, уже перечислены первые 1,5 млрд грн на пенсии и 122,2 млн грн на монетизированные субсидии.

Мои Fiнансы:

  • На 1 апреля 2019 г. самый высокий показатель средней пенсии – в Киеве, и он составлял 4059 грн.
  • На Тернопольщине самый низкий – 2202 грн.
  • На начало апреля текущего года средняя пенсия по стране составила 2899 грн.
  • За квартал размер средней пенсии по стране вырос на 253 грн, или 9,6%.

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По материалам Finance.UA
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