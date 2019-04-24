Кто может заработать на субсидии тысячи гривен

Украинцы платят за тепло по разным тарифам. И если в крупных городах, чаще всего, один Гкал стоит до 2 тыс. грн, то в небольших населенных пунктах, где уже давно пора отказываться от централизованного теплоснабжения, стоимость Гкал может быть в несколько раз выше.

К примеру, в пгт Зачепиловка Харьковской области, где, по данным Минсоцполитики, получили одни из самых высоких выплат по субсидиям (около 20 тыс. грн), за каждую Гкал нужно платить 4255,5 грн. А если нет счетчика – 336,7 грн за квадратный метр.

Предположим, что местная жительница с минимальной пенсией живет в квартире с отапливаемой площадью 48 кв. м. Обязательный платеж для нее – около 90 грн, все расходы свыше этой суммы в рамках нормативов потребления компенсирует субсидия. При этом только на отопление такой квартиры, согласно тарифу, придется заплатить более 16 тыс. грн! И это без учета других расходов на коммунальные услуги.

Но главная проблема в том, что без счетчика заработать такой пенсионерке на субсидии не получится. Если же в доме установить прибор учета тепла, то на такую квартиру субсидия будет покрывать отопление на максимальную сумму в 5,3 тыс. грн. Установив тепловой пункт, расходы на отопление можно сократить как минимум на 30%. В таком случае около 1,6 тыс. ежемесячно можно будет оставлять себе, а остальное тратить на отопление.

По данным “Укрпочты” (они доставляют субсидии тем пенсионерам, у которых нет банковских карт), максимальная выплата монетизированной субсидии составляет 9,3 тыс. грн. При этом максимальную среднюю сумму получают в Черниговской (около 3 тыс.), Ивано-Франковской (2,8 тыс.) и Волынской (2,1 тыс.) областях. И по данным Пенсионного фонда, именно в этих регионах – самые маленькие средние пенсии по Украине.