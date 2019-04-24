Apple вела переговоры с Intel о покупке бизнеса по выпуску модемов

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Apple вела переговоры с Intel о возможном приобретении части бизнеса Intel по выпуску модемов для смартфонов.
Об этом сообщил ресурс The Wall Street Journal (WSJ).
Интерес Apple к технологиям Intel объясняется желанием ускорить разработку собственных модемных чипов для смартфонов.
По данным WSJ, Intel и Apple начали переговоры прошлым летом. Дискуссии продолжались в течение нескольких месяцев и закончились примерно в то же время, когда Apple урегулировала спор с Qualcomm.
Источники в Intel сообщили корреспонденту WSJ, что компания рассматривает «стратегические альтернативы» для своего бизнеса по выпуску модемов для смартфонов и по-прежнему заинтересована в его продаже Apple или другой компании.
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