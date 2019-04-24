0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 1 0

Apple вела переговоры с Intel о покупке бизнеса по выпуску модемов

Apple вела переговоры с Intel о покупке бизнеса по выпуску модемов

Apple вела переговоры с Intel о возможном приобретении части бизнеса Intel по выпуску модемов для смартфонов.

Об этом сообщил ресурс The Wall Street Journal (WSJ).

Интерес Apple к технологиям Intel объясняется желанием ускорить разработку собственных модемных чипов для смартфонов.

По данным WSJ, Intel и Apple начали переговоры прошлым летом. Дискуссии продолжались в течение нескольких месяцев и закончились примерно в то же время, когда Apple урегулировала спор с Qualcomm.

Источники в Intel сообщили корреспонденту WSJ, что компания рассматривает «стратегические альтернативы» для своего бизнеса по выпуску модемов для смартфонов и по-прежнему заинтересована в его продаже Apple или другой компании.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.