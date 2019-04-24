0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 597 0

В развитие аэропорта Борисполь вложат 3,4 млрд евро

В развитие аэропорта Борисполь вложат 3,4 млрд евро

Правительственный комитет одобрил концепцию развития международного аэропорта Борисполь до 2045 года.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

Читайте также: Аэропорт Борисполь тестирует запуск многоуровневого паркинга у терминала D

По его словам, концепция предусматривает увеличение пассажиропотока до 54 млн человек (по итогам 2018 – 12,6 млн пассажиров).

Кроме того, предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы и расширение терминала D.

Общая сумма инвестиций должна составить 3,4 млрд евро.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.