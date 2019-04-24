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В Конгрессе США сообщили, чего ждут от Зеленского

В Конгрессе США сообщили, чего ждут от Зеленского

В Палате представителей Конгресса США заявили о необходимости большей поддержки Украины на пути реформ и противодействия агрессии России.

Перед новым главой государства встанут важные задачи – продолжить антикоррупционные реформы, обеспечить политическую стабильность и экономическое благосостояние страны.

Об этом говорится на странице посольства США в фейсбуке.

Члены Конгресса и эксперты отметили ключевые позиции:

  • США должны показать твердую поддержку Украине и принять непосредственное участие в развитии реформ и увеличить политическую, дипломатическую и военно-техническую помощь в борьбе с агрессией России;
  • США должны обратить особое внимание на наблюдение за безопасностью в Азовском море;
  • Усилить работу над усилением санкций США против России в координации с европейскими партнерами;
  • США и Европа должны скоординировать свои позиции в энергетической сфере, чтобы противодействовать попыткам России манипулировать энергетическими ресурсами, в частности проектом «Северный поток-2», в политических целях.
По материалам Finance.UA
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