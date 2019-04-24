Microsoft выпустила новую операционную систему

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Компания Microsoft готовит к выпуску новую операционную систему Lite OS. Она, по замыслу создателей, должна заменить популярную на данный момент ОС – Windows 10.
Об этом сообщает издание AKKet.
Новая ОС будет иметь ряд качественных отличий от предшественницы. Главным бонусом в ней станет встроенный пакет Office 2019.
Программное обеспечение будет удобнее в использовании, будет иметь облегченный интерфейс и в нем будет “единственное приложение для настройки”.
Из новой операционной системы Microsoft уберут все опции, которые практически совсем не используются.
Компания планирует анонсировать Lite OS до середины мая в рамках конференции для разработчиков Build 2019. Тестовые версии новой ОС появятся в доступе после презентации, а окончательный продукт, скорее всего, выйдет в свет только в конце осени.
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