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Домбровский объяснил запрет устанавливать солнечные электростанции на земле

Домбровский объяснил запрет устанавливать солнечные электростанции на земле

По мнению Александра Домбровского, первого заместителя председателя комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), разрешение на установку солнечных панелей на земле открывает риски злоупотребления со стороны “псевдодомохозяйств”.

“Ситуация с солнечными станциями для домашних хозяйств требует урегулирования и профессиональной дискуссии”, – заявил депутат на своей странице в Facebook.

Домбровский привел примеры двух недобросовестных “домохозяйств” в Херсонской области (по данным облэнерго) – по 1200 кВт мощностью каждое. При этом никаких сооружений на этих участках нет, и аналогичные примеры имеются также в других областях – подчеркнул депутат.

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“При этом присоединение происходило по тарифам стандартного присоединения для населения! Кроме того:
- деятельность ведется без лицензии;
- деятельность без отчетности;
- не нужно регистрировать «предприятие».
Такие псевдо «домохозяйства» поддерживать не буду!» – говорится в посте.

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Также Домбровский привел примеры регулирования этого вопроса в некоторых странах ЕС: Германии, Австрии и Греции, где также солнечные электростанции могут быть установлены только на крышах зданий.

“В принятом законопроекте мы оставили зеленый тариф для домохозяйств на сегодняшнем уровне 18 евроцентов, который будет уменьшен только на 10% с 1.01.2020.
Уменьшение на другие солнечные проекты с 1.01.2020 будет составлять 25%”, – напомнил депутат.

По материалам Finance.UA
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