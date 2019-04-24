Межбанк: доллар вырос

В первый рабочий четверг – после длительных выходных – доллар при продаже вырос на торгах сразу на 20 копеек: с утренних 26,37/26,42 гривен до 26,58/26,62 к концу сессии. Основными мотиваторами тренда по доллару сегодня были противоречивые факторы:

1) Достаточно низкая активность как продавцов, так и покупателей после пятидневных выходных. Многие компании отдыхают сразу до 10 мая, многие – еще просто “не проснулись” после праздников.

Тем более, что впереди опять выходные и часть клиентов не особо торопится “ввязываться” во внешнеэкономические сделки. Так что покупатели были весьма сдержаны в своих аппетитах.

А продавцам только зачислили валютную выручку за несколько предыдущих выходных в Украине, но рабочих в США и ЕС дней. Продавать от нее 30% они будут только завтра.

Поэтому сегодня межбанк только входил в рабочий ритм с определенным перевесом спроса за счет тех клиентов, кто уже не мог “тянуть” с покупкой валюты и за счет дочек “нерезидентов”, которые постепенно начали скупать валюту под репатриацию дивидендов. Это и сработало против гривны;

2) Завтрашняя распродажа валюты экспортерами в объемах обязательных 30% от накопившейся валютной выручки сулит избыток предложения доллара и евро на межбанке и играет на потенциальное проседание котировок в пятницу. Некоторые покупатели (кто может подождать) рассчитывают на курсовое “дно” 3 мая и пока не вышли на рынок со своими заявками, что работало на укрепление нацвалюты, но за счет мелких сделок нерезидентов – котировки все равно выросли.

Несмотря на рабочий день – деловая активность была достаточно низкой и клиенты по инерции праздничных дней спешили закрыть свои сделки как можно скорее – т.е. до обеда. Именно поэтому — все основные операции на торгах были завершены в первой половине дня, а после обеда — активность уже была минимальная, а курс с 14 часов замер на отметке 26,58/26,62 уже до самого завершения торгов. Спекулянты не смогли особенно расшевелить рынок и работали в формате “в две стороны” без особого успеха.

В целом, несмотря на рост котировок – рынок настроен на проседание доллара на завтрашних торгах по причине предстоящих распродаж валюты экспортерами в размере как минимум 30% от всех поступлений за предыдущие долгоиграющие выходные.

Началась сессия практически котировками последнего рабочего дня апреля – 26,37/26,42 гривны за доллар.Ощущался небольшой, но постоянный перевес спроса над предложением и в первый час торгов курс вырос до 26,48/26,53 гривен. К 12 часам ситуация не поменялась и доллар подорожал еще до 26,53/26,58. К обеду большинство сделок уже были завершены, а котировки замерли на отметке 26,58/26,62 уже до самого завершения сессии.

Доллар при продаже вырос на 20 копеек — с утренних 26,37/26,42 гривен до 26,58/26,62 к концу сессии;

НБУ не выходил на торги в публичном формате аукциона;

Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,5316 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 3 мая установлен на уровне 26,557242.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,58 / 28,62

евро – 29,78 / 29,82

российский рубль – 0,406 / 0,408

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