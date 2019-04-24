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Британцы стали чаще отдыхать за пределами ЕС

Британцы стали чаще отдыхать за пределами ЕС

Неопределенность, связанная с Brexit, привела к изменению туристических планов британцев: все больше людей выбирает для летних отпусков направления за пределами Евросоюза, сообщает британская туристическая компания Thomas Cook.

По данным туроператора, 48% комплексных туров, забронированных британцами на лето 2019 года, приходится на страны за пределами еврозоны — это на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

В Thomas Cook объясняют сложившуюся ситуацию «политическим хаосом» в Великобритании, наблюдающимся последний год, отмечая, что британцы откладывают принятие решений о том, когда и куда ехать отдыхать из-за «затянувшейся неопределенности относительно характера и сроков выхода Великобритании из ЕС».

«Ослабление фунта стерлингов относительно евро, вероятнее всего, стало причиной желания британцев выбрать для отдыха более далекие страны, — говорится в сообщении Thomas Cook. — Почти 50% опрошенных заявили, что следят за обменным курсом более внимательно, чем в прошлые годы».

По материалам Hubs
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