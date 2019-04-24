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Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)

Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)

Специалисты компании Counterpoint Research составили рейтинг самых продаваемых в мире смартфонов 2018 года. Первое место занял прошлогодний флагман iPhoneX.

Об этом пишет Gizmochina.

Помимо него, “яблочные” гаджеты также заняли три последующих позиции рейтинга, а именно – iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 7.

На пятой идет Xiaomi Redmi 5A, а шестую занял Samsung Galaxy S9. Далее идут еще два гаджета Apple – iPhone XS Max и iPhone XR. А замыкают топ-десятку Galaxy S9 Plus и Galaxy S6.

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По материалам Корреспондент.net
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