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Ученые планируют производить пластик из дрожжей

Ученые планируют производить пластик из дрожжей

Ученые Европейского исследовательского проекта хотят расширить возможности ферментации дрожжей с опорой на генную инженерию.

По замыслу ученых, обычный пластиковый стаканчик нового типа будет выглядеть обычным, однако он переработается в природе.

“В некоторых случаях потребитель даже не заметит разницы. Так как продукция произведена с помощью дрожжевой ферментации, она полностью идентична привычному производству”, – говорит руководитель проекта CHASSY Джон Морриссей.

Сегодня ученые имеют возможность использовать дрожжи или другие микроорганизмы для производства молекул. Они станут основой биоразлагаемого пластика. Дрожжевые молекулы могут быть задействованы и на других этапах производства.

“Экологическая безопасность и устойчивость производства остаются в центре нашей этической парадигмы. Она объясняет важность проекта, в том числе и для конечных потребителей”, – сказал ученый.

По материалам Газета по-Украински
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