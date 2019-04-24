Самая популярная криптовалюта среди мошенников — Bitcoin, она используется в 95% преступлений, связанных с цифровыми деньгами.

Об этом заявил сооснователь Chainalisys Джонатан Левин, пишет Fortune.

Аналитическая компания отследила большое количество транзакций, связанных с незаконной деятельностью.

Специалист подчеркнул, что популярность цифровых денег, ориентированных на анонимность, таких как Monero и Zcash, продолжает расти. Исследователи не могут отследить транзакции таких монет, поэтому на данный момент сложно дать объективную оценку.

Однако подобные альткоины еще не получили широкого распространения, поэтому они уступают первой криптовалюте, утверждает Левин. Он объяснил, что Bitcoin стал привлекательным для преступников из-за того, что это наиболее ликвидная монета, которая появилась на рынке больше 10 лет назад.