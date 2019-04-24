В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов - эксперт

В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов.

Об этом рассказал руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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“Сейчас инфляция выше, чем прогнозировало правительство. В бюджете было заложено на уровне 6% годовых, а по итогам первого квартала этого года можно прогнозировать 8,5%. В прошлом году потребительская инфляция составляла 9,8%, то есть видим, что разница несущественна”, – отметил Дорошенко.

По его словам, сейчас наблюдается удорожание продуктовой корзины.

“В первую очередь, за счет повышения пенсий, потому что это не было заложено в бюджете, и те деньги сразу пошли на рынок, в один месяц, поэтому это привело к удорожанию отдельных продуктов питания”, – отметил Дорошенко.

Он добавил, что произошло удорожание круп, немного подорожал хлеб.

“На что люди, у которых меньше денег, те же пенсионеры, будут тратить деньги? Прежде всего, на продукты, которые они не могли до этого купить в необходимом объеме”, – добавил Дорошенко.