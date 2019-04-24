В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов - эксперт

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов.
Об этом рассказал руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Читайте также: Пенсии украинских судей в 15 раз выше пенсий по возрасту
“Сейчас инфляция выше, чем прогнозировало правительство. В бюджете было заложено на уровне 6% годовых, а по итогам первого квартала этого года можно прогнозировать 8,5%. В прошлом году потребительская инфляция составляла 9,8%, то есть видим, что разница несущественна”, – отметил Дорошенко.
По его словам, сейчас наблюдается удорожание продуктовой корзины.
“В первую очередь, за счет повышения пенсий, потому что это не было заложено в бюджете, и те деньги сразу пошли на рынок, в один месяц, поэтому это привело к удорожанию отдельных продуктов питания”, – отметил Дорошенко.
Он добавил, что произошло удорожание круп, немного подорожал хлеб.
“На что люди, у которых меньше денег, те же пенсионеры, будут тратить деньги? Прежде всего, на продукты, которые они не могли до этого купить в необходимом объеме”, – добавил Дорошенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему в Finance.ua пришли «маски-шоу» и как теперь работает редакцияВчера, 10:20 - 6
В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов - экспертВчера, 10:00 - 6
Chrome захватил рынок браузеров14 ч. назад - 2
Самая популярная криптовалюта среди мошенниковВчера, 12:00 - 1
Польша стала лидером по импорту украинских товаров13 ч. назад - 1
Разработана 3D-печать металлами5 ч. назад
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Вчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушенаПозавчера, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5