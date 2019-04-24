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Новая система субсидий: кого лишат выплат, а кому пересчитают льготу автоматически

Новая система субсидий: кого лишат выплат, а кому пересчитают льготу автоматически

С мая в Украине изменился порядок выплат субсидий. Теперь система субсидий – гибкая.

Так объяснили “Завтраку с 1+1” в Министерстве социальной политики.

Субсидии лишают, если долг за коммуналку достиг 340 грн. Вернуть льготу нельзя. Самый простой способ – это рассчитаться с долгами. Сложнее – сделать реструктуризацию или пойти с заявлением в суд.

С мая несколько изменили правила начисления субсидии в пользу потребителей:

  • Теперь при расчете субсидии будут только объемы потребленного газа за месяц без дополнительных начислений поставщика. Это приведение к стандартным условиям, когда какие-то проценты или коэффициенты применяются. Когда начисления происходят по определенным нормам, которые не соответствуют установленным Правительством показателям.

В этом месяце трем миллионам субсидиантов льготу пересчитают автоматически.

Повторно нести заявления и декларации о доходах должны:

  • внутренне перемещенные лица,
  • арендаторы жилья,
  • люди, которые не проживают по месту регистрации,
  • семьи, в которых изменился состав семьи в течение последнего года или есть трудоспособные лица с доходами меньше, чем минимальная зарплата.

Для оформления субсидий с мая будут брать доходы за третий-четвертый кварталы 2018 года. Подать заполненные документы можно даже почтовым письмом или по е-мейлу. Затем следует лишь прийти и подписать документы.

Оформить субсидию можно и не выходя из дома, но для этого нужно иметь электронную подпись. Получить ее можно самостоятельно в течение нескольких минут.

По материалам ТСН
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