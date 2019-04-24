Новая система субсидий: кого лишат выплат, а кому пересчитают льготу автоматически

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С мая в Украине изменился порядок выплат субсидий. Теперь система субсидий – гибкая.
Так объяснили “Завтраку с 1+1” в Министерстве социальной политики.
Субсидии лишают, если долг за коммуналку достиг 340 грн. Вернуть льготу нельзя. Самый простой способ – это рассчитаться с долгами. Сложнее – сделать реструктуризацию или пойти с заявлением в суд.
С мая несколько изменили правила начисления субсидии в пользу потребителей:
В этом месяце трем миллионам субсидиантов льготу пересчитают автоматически.
Повторно нести заявления и декларации о доходах должны:
Для оформления субсидий с мая будут брать доходы за третий-четвертый кварталы 2018 года. Подать заполненные документы можно даже почтовым письмом или по е-мейлу. Затем следует лишь прийти и подписать документы.
Оформить субсидию можно и не выходя из дома, но для этого нужно иметь электронную подпись. Получить ее можно самостоятельно в течение нескольких минут.
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