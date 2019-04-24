0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 643 0

В Ровно отключили горячую воду за долги

В Ровно отключили горячую воду за долги

С 1 мая в Ровно из-за задолженности потребителей ООО «Ровнотеплоэнерго» прекратило подачу горячей воды в квартиры.

Об этом сообщает общество на своей странице в Facebook.

«Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за долгов за потребленные услуги, а также ввиду неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК “Нафтогаз” на 15% для теплоснабжающих предприятий с 1 мая, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено», – говорится в обращении к потребителям.

Отмечается, что исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных – это единственная пока возможность продолжать подогрев воды в межотопительный период.

Кроме этого, добавляется: горячее водоснабжение всего города будет возобновлено в случае положительной динамики оплаты за полученные услуги, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо.

По данным «Ровнотеплоэнерго», огромная накопленная задолженность потребителей – более 200 млн грн – в марте дополнилась неоплаченными субсидиями. Так, из полученных 25 млн грн монетизированных субсидий, предусмотренных для расчетов за тепло, от ровенчан поступило всего 12 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.