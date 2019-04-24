В Ровно отключили горячую воду за долги

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С 1 мая в Ровно из-за задолженности потребителей ООО «Ровнотеплоэнерго» прекратило подачу горячей воды в квартиры.
Об этом сообщает общество на своей странице в Facebook.
«Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за долгов за потребленные услуги, а также ввиду неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК “Нафтогаз” на 15% для теплоснабжающих предприятий с 1 мая, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено», – говорится в обращении к потребителям.
Отмечается, что исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных – это единственная пока возможность продолжать подогрев воды в межотопительный период.
Кроме этого, добавляется: горячее водоснабжение всего города будет возобновлено в случае положительной динамики оплаты за полученные услуги, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо.
По данным «Ровнотеплоэнерго», огромная накопленная задолженность потребителей – более 200 млн грн – в марте дополнилась неоплаченными субсидиями. Так, из полученных 25 млн грн монетизированных субсидий, предусмотренных для расчетов за тепло, от ровенчан поступило всего 12 млн грн.
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