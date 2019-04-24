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Цукерберг показал обновленный дизайн Facebook (видео)

Цукерберг показал обновленный дизайн Facebook (видео)

Социальная сеть Facebook планирует изменить внешний вид сайта и приложений. Редизайн, получивший кодовое название FB5, станет одним из крупнейших за 15-летнию историю проекта.

Facebook уберут синюю плашку меню, которая сохранялась несмотря на все изменения сайта и приложений социальной сети, начиная с первой версии, вышедшей в 2004 году.

В новом дизайне упор будет сделан на светлые тона, верхнее меню станет белым, а синий цвет останется только в логотипе, иконках и некоторых ссылках. Структура страницы изменится не так значительно, слева пользователь будет видеть меню с группами и приложениями внутри Facebook, по центру — ленту новостей, а справа — свои контакты, а также меню поиска новых групп. Как видно, последние будут в фокусе этого обновления, для них даже выделено место в основном меню.

В Facebook считают, что такой подход даст пользователям возможность проще находить интересные группы и взаимодействовать с ними.

Ещё одно нововведение в социальной сети — это опция «Познакомтесь с новыми друзями» (Meet New Friends).

Она позволяет находить новых друзей с общими интересами или из близких сообществ, например, таких как школа, университет, работа, район или город.

В Facebook пока только планируют приступить к тестированию её работы, так что релиз не будет привязан к запуску редизайна.

В целом, как видно, изменения в Facebook пока только косметические, и они не смогут решить проблем с приватностью, а также с распространением фейковых новостей, из-за которых в последние несколько лет социальная сеть попадает в один скандал за другим.

По материалам ITC.ua
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