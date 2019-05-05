В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде

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В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства заявили, что осведомлены об аномалии, которая произошла в ходе пуска двигателей корабля Crew Dragon на земле. Об этом написал у себя в Twitter директор НАСА Джим Брайденстайн, передаёт УНН.
“НАСА было уведомлено о результатах статического испытания SpaceX на пожаропрочность и об аномалии, которая произошла во время финального испытания. Мы будем тесно сотрудничать, чтобы обеспечить безопасное движение в рамках нашей Программы коммерческого экипажа”, — заявил он.
Напомним, 21 апреля во время проведения в штате Флорида огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникла внештатная ситуация.
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