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В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде

В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства заявили, что осведомлены об аномалии, которая произошла в ходе пуска двигателей корабля Crew Dragon на земле. Об этом написал у себя в Twitter директор НАСА Джим Брайденстайн, передаёт УНН.

“НАСА было уведомлено о результатах статического испытания SpaceX на пожаропрочность и об аномалии, которая произошла во время финального испытания. Мы будем тесно сотрудничать, чтобы обеспечить безопасное движение в рамках нашей Программы коммерческого экипажа”, — заявил он.

Напомним, 21 апреля во время проведения в штате Флорида огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникла внештатная ситуация.

По материалам УНН
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