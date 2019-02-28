Кабмин упразднил книгу жалоб и предложений

Правительство на восьмом дерегуляционном заседании отменило 149 устаревших актов 1993-1997 годов, среди которых – норма об обязательном ведении книги жалоб и предложений.

Проекты постановлений для восьмого дерегуляционного Кабмина представил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

В частности, Кубив назвал три ключевых изменения, которые принял восьмой дерегуляционный Кабмин.

“Предлагаем отменить обязательное требование ведения так называемой “Книги жалоб и предложений” как советский рудимент, который не защищает потребителя, но создает дополнительные расходы для бизнеса и возможности для злоупотреблений со стороны проверяющих органов. Затраты всех компаний в год из-за книги жалоб достигают 125 млн грн”, – сказал первый вице-премьер.

Следующим, что должно быть отменено, он назвал максимальную надбавку в 10% на медицинские изделия, что позволит использовать рыночное ценообразование.

“Действие максимальной надбавки привело к искусственному дефициту на рынке качественного медицинского оборудования и изделий для применения в терапии орфанных заболеваний”, – рассказал чиновник.

Также по предложению Минэкономразвития иностранцам разрешат оформлять долгосрочные визы в департаменте консульской службы МИД без выезда с территории Украины. “Это позволит упростить привлечение высококвалифицированных специалистов, как в частный сектор, так и в наблюдательные советы государственных предприятий”, – добавил Кубив.