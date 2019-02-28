Самые большие средства клана Януковича находятся в Швейцарии - DW

В Швейцарии заблокированы активы окружения Януковича на 145 млн швейцарских франков.

Санкционный список Евросоюза против окружения Виктора Януковича сократился уже на треть из-за медленного расследования в Украине. Однако и конфисковывать в ЕС почти нечего – почти все средства находятся в Швейцарии. Об этом сообщает DW.

По данным Федерального ведомство юстиции Швейцарии, в стране заблокированы активы лиц из окружения Виктора Януковича на сумму около 145 миллионов швейцарских франков.

Наибольшая сумма средств принадлежит, как следует из документов в судебном реестре Швейцарии, Юрию Иванющенко – 72 миллиона франков. В целом Швейцария сотрудничает с Украиной в настоящее время на основании девяти запросов о правовой помощи.

«В отличие от Евросоюза, разморозить активы в Швейцарии украинцам гораздо сложнее. В этой стране вместо политических санкционных списков против диктаторов и клептократов применяют принятый несколько лет назад специальный закон, который дает правительству более солидные, чем санкции, юридические основания для блокирования незаконно полученных средств. На основании этого закона правительство ежегодно принимает постановление о блокировании активов, ссылаясь, в частности, на необходимость обеспечения международного правового сотрудничества», – уточняет издание.

В швейцарском «черном списке», продленном 28 февраля еще на год, на данный момент – 19 украинцев, часть которых никогда не фигурировала в санкционном список ЕС. Среди наиболее известных людей в списке остаются братья Клюевы, Алексей Азаров и Юрий Иванющенко.

Кроме Швейцарии, остаются заблокированными замороженные ранее активы окружения Януковича еще в одной стране, не входящей в ЕС. Речь идет о Лихтенштейне. С 2014 года в княжестве были заблокированы ценные бумаги на сумму около 27 миллионов швейцарских франков. Это активы бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.