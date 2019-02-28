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НБУ предложил изменения к лицензированию банков

НБУ предложил изменения к лицензированию банков

Национальный банк Украины предложил для обсуждения изменения к Положению о лицензировании банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк Украины планирует привести нормы Положения о лицензировании банков в соответствие с Законом Украины “О валюте и валютных операциях” и усовершенствовать отдельные процедуры лицензирования банков”, – указали в регуляторе.

Нацбанк разработал соответствующий проект постановления “Об утверждении Изменений к Положению о лицензировании банков”.

Проектом вносятся следующие изменения к Положению о лицензировании банков:

  • исключены из Положения нормы по генеральным лицензиям на осуществление валютных операций;
  • уточнен порядок расчета собственных средств физических лиц;
  • уточнен перечень информации, которую ежегодно должны подавать владельцы существенного участия;
  • определены случаи приостановления рассмотрения документов о согласовании руководителей банка;
  • определена форма бланка банковской лицензии.
По материалам УНН
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