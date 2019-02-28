НБУ изменил требования к электронной подписи банков

Национальный банк Украины улучшил условия применения банками электронной подписи и электронной печати.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также: В НБУ рассказали о работе обменников после валютной либерализации

“Национальный банк улучшил условия применения электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины при создании, обработке и хранении электронных документов, связанных с совершением сделок”, – сообщили в регуляторе.

В частности, нововведениями:

уточнены виды электронной подписи и электронной печати, применяемых в банковской системе Украины;

конкретизированы требования по применению каждого из видов электронной подписи и электронной печати;

установлены требования по созданию и хранению электронных документов в банковской системе.

Соответствующие нормы содержит новая редакция Положения о применении электронной подписи в банковской системе Украины, утвержденная постановлением №42 правления НБУ от 25 февраля 2019 года. Этот документ разработан в связи с вступлением в силу закона “Об электронных доверительных услугах”.

В НБУ отметили, что применение безбумажных технологий при предоставлении банковских услуг позволяет достичь существенного уменьшения непроизводительных расходов и повышения эффективности выполнения банковских операций и качества обслуживания клиентов.