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НБУ изменил требования к электронной подписи банков

НБУ изменил требования к электронной подписи банков

Национальный банк Украины улучшил условия применения банками электронной подписи и электронной печати.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Национальный банк улучшил условия применения электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины при создании, обработке и хранении электронных документов, связанных с совершением сделок”, – сообщили в регуляторе.

В частности, нововведениями:

  • уточнены виды электронной подписи и электронной печати, применяемых в банковской системе Украины;
  • конкретизированы требования по применению каждого из видов электронной подписи и электронной печати;
  • установлены требования по созданию и хранению электронных документов в банковской системе.

Соответствующие нормы содержит новая редакция Положения о применении электронной подписи в банковской системе Украины, утвержденная постановлением №42 правления НБУ от 25 февраля 2019 года. Этот документ разработан в связи с вступлением в силу закона “Об электронных доверительных услугах”.

В НБУ отметили, что применение безбумажных технологий при предоставлении банковских услуг позволяет достичь существенного уменьшения непроизводительных расходов и повышения эффективности выполнения банковских операций и качества обслуживания клиентов.

По материалам УНН
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