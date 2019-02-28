НБУ изменил требования к электронной подписи банков

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Национальный банк Украины улучшил условия применения банками электронной подписи и электронной печати.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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“Национальный банк улучшил условия применения электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины при создании, обработке и хранении электронных документов, связанных с совершением сделок”, – сообщили в регуляторе.
В частности, нововведениями:
Соответствующие нормы содержит новая редакция Положения о применении электронной подписи в банковской системе Украины, утвержденная постановлением №42 правления НБУ от 25 февраля 2019 года. Этот документ разработан в связи с вступлением в силу закона “Об электронных доверительных услугах”.
В НБУ отметили, что применение безбумажных технологий при предоставлении банковских услуг позволяет достичь существенного уменьшения непроизводительных расходов и повышения эффективности выполнения банковских операций и качества обслуживания клиентов.
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