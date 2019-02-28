В НБУ рассказали о работе обменников после валютной либерализации

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Директор департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз рассказал об изменениях на рынке обмена валют после вступления в силу нового закона “О валюте и валютных операциях”.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметил Бевз, по новому закону генеральная лицензия на осуществление банками валютных операций была отменена, отныне все валютные операции банки могут осуществлять на основании банковской лицензии.
“В случае с небанковскими финучреждениями – генеральные валютные лицензии трансформируются в лицензии на валютные операции. НБУ предоставил возможность упрощенного переоформления лицензий всем существующим лицензиатам. Для того чтобы лицензия стала бессрочной, а до сих пор она выдавалась на 3 года для обмена валют, небанковские учреждения должны до 7 марта подать небольшой пакет документов для переоформления лицензий”, – рассказал он.
Кроме того, упрощен и порядок получения новых лицензий на обмен валют для небанковских финансовых учреждений. В частности, снижены требования к капиталу до 5 млн грн. Это позволит учреждению открыть 50 точек обмена. Каждый рост точек обмена еще на 50 штук – это еще 5 млн. собственного капитала для учреждения.
“Мы начинали с требования в 20 млн в 2016 году. Теперь требование к вхождению на рынок уменьшилось в 4 раза и это свидетельство того, что регулятор поддерживает честную конкуренцию между банками и небанковскими финучреждениями и создает максимально простые условия для доступа”, – добавил он.
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