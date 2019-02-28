Столичные власти будут оказывать ОСМД финпомощь на ремонт

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Киевская власть будет предоставлять домам, в которых созданы ОСМД, средства на проведение ремонтных работ.
Такое решение поддержали 85 депутатов, сообщает пресс-служба Киевсовета.
“Во внимание обязательно будет браться возраст дома. Расчет суммы поддержки ОСМД будут рассчитывать по формуле: 250 гривен необходимо умножить на общую площадь дома и возраст дома. Коэффициент возраста дома рассчитывается каждые 10 лет”, – отметил соавтор решения депутат Киевсовета Олег Костюшко.
В частности, столица будет финансировать ремонт и работы по термомодернизации конструктивных элементов многоквартирного дома. Однако, такая возможность предоставляется только раз для одного объекта.
Средства поддержки ОСМД направляются исключительно для осуществления реконструкции, реставрации, проведения капремонтов и технического переоснащения общего имущества. Никоим образом они не подлежат распределению между совладельцами дома.
Главными распорядителями средств на поддержку ОСМД будут районные государственные администрации. Именно к ним нужно обращаться председателю правления объединения для получения соответствующей финансовой помощи.
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