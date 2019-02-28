Франция введет цифровой налог для ИТ-гигантов

Под новое регулирование подпадают около 30 крупнейших интернет-компаний. Налог понадобился, чтобы IT-бизнес, зарабатывающий миллиарды без открытия офисов по всей стране и найма десятков тысяч сотрудников, не получал несправедливого преимущества.

О планах введения нового налога для интернет-гигантов в интервью Le Parisien объявил министр финансов Франции Бруно ле Мер. Как передает Bloomberg, с 1 января 2020 года около 30 компаний, в том числе несколько французских, будут платить до 5% с выручки в стране, что принесет в казну дополнительно около 500 млн евро в год.

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Ле Мер указал, что благодаря интернет-продажам львиная доля дохода приходится на страну регистрации бизнеса, хотя по факту компании работают по всему миру.

Министр также упомянул о планах брать налог с таргетированной на Францию рекламы и перепродажи персональных данных.

В связи с тем, что новая схема затронет прежде всего американские компании, Ле Мер уточнил, что обсуждал план с коллегой из США Стивеном Мнучиным, и тот заверил, что законопроект не противоречит двусторонним соглашениям о налогообложении.

Осенью прошлого года Франция собиралась легализовать ICO при условии уплаты налогов. А в Сан-Франциско обсуждали дополнительный социальный сбор с IT-гигантов на финансирование ночлежек.