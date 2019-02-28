Fiat представил электрокар-конструктор (фото)

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На автосалоне в Женеве компания Fiat представила электрический концепт Centoventi, который создали в честь 120-летия марки.
Автомобиль станет базой для городских компактов Panda нового поколения.
Ключевой особенностью итальянского концепта является возможность заменить батарею или увеличить их количество. Так, электрокары получат запас хода от 100 до 500 километров, в зависимости от количества батарей на борту.
Еще одна особенность автомобиля: в будущем покупатели смогут “собрать” из ряда цветов и комплектующих модель именно под себя. Будет доступно на выбор 4 крыши, 4 бамперы, 4 вида дисков и 4 цвета.
Концепция имеет съемную крышу, которую можно легко заменить на крышу с люком, мягким верхом, каркасом с багажником и многим другим. Причем это будет возможно даже после покупки.
Новые детали будут изготовляться преимущественно на 3D-принтере. Под это будет и заточено само авто, что позволит легко его переоборудовать. Новые запчасти будут продавать через дилеров или механиков.
Приборная панель предназначена для использования смартфона в качестве экрана цифрового дисплея, а Fiat также предлагает в качестве опций 20-дюймовый цифровой прибор и информационно-развлекательную систему.
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