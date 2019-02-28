Еда из 3D-биопринтера: на МКС планируется осуществить биопечать мяса

Подведены окончательные итоги эксперимента «Магнитный 3D-биопринтер», в ходе которого впервые была осуществлена «печать» живых тканей на борту Международной космической станции (МКС).

Напомним, что в рамках проекта на орбиту была доставлена специальная установка для 3D-биофабрикации тканей — аппарат «Орган.Авт», созданный компанией «3D Биопринтинг Солюшенс». Выращивание материала осуществляется с использованием «формативного» принципа, когда образец растёт в сильном магнитном поле в условиях микрогравитации.

Итак, сообщается, что в ходе эксперимента были «распечатаны» 12 трёхмерных тканеинженерных конструктов: шесть образцов ткани хряща человека и шесть образцов ткани щитовидной железы мыши.

Результаты продемонстрировали, что технология позволяет проводить сборку трёхмерных живых тканеинженерных и органных конструкций, используя низкие концентрации парамагнетиков, что значительно снижает их возможное токсическое воздействие на жизнеспособность клеток. Анализ в лаборатории на Земле также показал, что клетки внутри полученных конструктов живы и обладают формой и строением, характерными для здоровых клеток.