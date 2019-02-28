В феврале упал спрос на новые грузовые авто

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В прошлом месяце в Украине было реализовано 754 новых коммерческих автомобиля, что на 18% меньше, чем в феврале 2018 года и на 8% меньше результата предыдущего месяца.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
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Наибольшим спросом на февральском рынке пользовались такие автомобили:
Всего за два месяца текущего года украинский автопарк пополнили 1572 новых коммерческих автомобиля.
Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые коммерческие автомобили снизился на 16,5 процентов.
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