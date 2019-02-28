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В феврале упал спрос на новые грузовые авто

В феврале упал спрос на новые грузовые авто

В прошлом месяце в Украине было реализовано 754 новых коммерческих автомобиля, что на 18% меньше, чем в феврале 2018 года и на 8% меньше результата предыдущего месяца.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

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Наибольшим спросом на февральском рынке пользовались такие автомобили:

  • марки Renault, которые заняли почти четверть рынка новых коммерческих авто. За месяц их было зарегистрировано 178 шт.
  • второе место досталось автомобилям марки Fiat – 108 регистраций.
  • замыкает тройку лидеров Ford, в активе которого 69 реализованных машин.

Всего за два месяца текущего года украинский автопарк пополнили 1572 новых коммерческих автомобиля.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые коммерческие автомобили снизился на 16,5 процентов.

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По материалам Укравтопром
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