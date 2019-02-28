Автомобили, которые украинцы сдают на утилизацию (инфографика)

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За 2018 год в Украине забраковано порядка 16 тысяч автомобилей со средним возрастом 20 лет. Больше всего было утилизировано машин марок “ВАЗ”, “ГАЗ” и “Москвич”.
Об этом свидетельствуют данные Сервисных центров МВД, которые есть в открытом доступе.
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Согласно с подсчетами издания, “Жигулей” было сдано на металлолом более трех тысяч. Вторым в рейтинге идет марка “ГАЗ”, которая недалеко убежала от лидера антирейтинга. На третьем месте “Москвичи” с показателем в более чем две тысячи авто.
Далее следуют “ЗАЗы”, которых было утилизировано в половину меньше “Москвичей” – где-то тысячу. Средний год выпуска автомобилей из Запорожья – 1993.
В целом больше всего автомобилей, выпущенных еще во времена Советского Союза: кроме упомянутых выше, в десятке присутствуют: “ЗиЛ”, “УАЗ”, “МАЗ”, “КамАЗ”.
Девятое место занимают грузовики “КрАЗ”. Большинство автомобилей Кременчугского завода, которые были утилизированы, произведены в 1991 году.
Как не удивительно, но в десятку входят автомобили, произведенные не только на постсоветском пространстве.
В десятку попал Ford, автомобилей этой марки было списано 182 штуки. Сразу за чертой ржавого Топ-10 остались Opel (130 шт.), Volkswagen (98 шт.), Renault (97 шт.), и Mercedes-Benz (82 шт.). Автомобилей условно-местного бренда Daewoo было выбраковано 79 шт., их средний возраст составлял 17 лет.
Самыми “молодыми” участниками антирейтинга стали автомобили марок Chery, TATA, FAW и “Богдан”, которые в среднем имели 2007 год выпуска.
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