Lyft подал заявку на IPO, несмотря на растущие убытки

Американская компания Lyft, которая является главным конкурентом Uber, 1 марта подала заявку на IPO.

Согласно проспекту, который размещен на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания проведет первичное размещения акций (IPO) на фондовой бирже NASDAQ. Она планирует разместить два класса акций под тиккером LYFT объемом $100 млн.

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Компания сообщила, что в 2018 году ее выручка составила $2,16 млрд. По сравнению с 2017 годом ($1,1 млрд) она удвоилась. При этом расходы Lyft выросли с $1,8 млрд в 2017 году до $3,1 млрд в 2018-м. Чистый убыток в прошлом году составил $911,3 млн. Всего за последние три года компания получила $2,3 млрд убытков.

“Возможно, мы не сможем стать и оставаться прибыльными в будущем”, – отметили в компании.

В 2018 году услугами 1,9 млн водителей, сотрудничающих с Lyft, воспользовались 30,7 млн человек. Всего с помощью сервиса в прошлом году было совершено 8,1 млрд поездок.

Ожидается, что Lyft проведет первичное размещения акций в апреле и выйдет на уровень капитализации примерно в $20 млрд, пишет The Economist.