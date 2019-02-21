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Pinterest рассчитывает на оценку в 12 миллиардов долларов в ходе IPO — СМИ

Pinterest рассчитывает на оценку в 12 миллиардов долларов в ходе IPO — СМИ

Социальный фотосервис Pinterest подал заявку на проведение IPO.

Об этом сообщает Businessinsider со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно информации WSJ, Pinterest планирует стать публичной в июне и выйти на уровень капитализации примерно в 12 млрд долларов.

Компания сотрудничает с Goldman Sachs и JPMorgan Chase по организации IPO, в январе проводились переговоры с банкирами.

По итогам последнего раунда финансирования в июне 2017 года стоимость Pinterest составила 12,3 млрд долларов.

По данным Bloomberg, в ходе IPO компания может привлечь около 1,5 млрд долларов.

Сервис Pinterest был запущен в 2010 году. В сентябре 2018 года его месячная аудитория превысила 250 млн активных пользователей. Компания зарабатывает на рекламе: по данным WSJ, в 2018 году выручка Pinterest увеличилась на 50% и достигла 700 млн долларов.

По материалам Економічна Правда
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