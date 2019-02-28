В Минсоцполитики объяснили, как быстро получить деньги по субсидии в Ощадбанке

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После старта выплат субсидий наличными количество получателей таких средств оказалось значительным. Поэтому государство предусмотрело возможность записаться для получения субсидии в отделениях Ощадбанка, заявил “Громадскому” гендиректор директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики Виталий Музыченко.
“Поскольку достаточно большое количество домохозяйств получают выплаты через Ощадбанк, банк вводит специальный сервис, который дает возможность записаться на определенное время. То есть можно выбрать определенную дату и время, прийти и без очереди попасть к оператору, который за 10-12 минут выдаст гражданину деньги и оформит банковский счет, на который в дальнейшем будут приходить субсидии”, – пояснил он.
Музыченко отметил, что пенсионерам не нужно обращаться в Ощадбанк за субсидией, поскольку деньги поступят вместе с пенсией на пенсионную карточку или ее принесет почтальон.
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